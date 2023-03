A Naked Gaymer

×

Bild: @aniceguy.art Der Künstler als Comic-Selfie

Seit 2021 verschönert der Franzose die Welt mit seiner queeren Kunst und stellte auch schon mehrmals mit prideART aus. Wir chatteten mit dem Kreativen, der Hauptberuf als Übersetzer arbeitet – und das gerade in Deutschland. Im April nimmt er an einer Ausstellung teil.

Schwule Kunst steht oft in der Kritik, nur trainierte Menschen abzubilden. Wie divers sind deine Bilder? Man muss zugeben, dass in sozialen Netzwerken eine Zeichnung von einem durchtrainierten Mann oft mehr Likes bekommt. Die meisten Menschen haben Fantasien über durchtrainierte Körper, aber die Vorlieben sind weitaus vielfältiger als das. Was mich betrifft, zeige ich gerne sehr unterschiedliche Körper und ich denke, sexy zu sein ist eine Denkweise. Wenn du denkst, dass du Beyoncé bist, dann solltest du auch wie Beyoncé posen! Die einzige Person, die dich davon abhält, loszulassen und so zu posen, wie du willst, bist du selbst.

Wie beeinflusst deine Sexualität deine Kunst? Meine Serie „Exposed“ ist eindeutig einer meiner persönlichen Kinks haha. Aber ansonsten habe ich in meiner Kindheit einige unschöne Dinge erlebt, deshalb sind meine Zeichnungen eine Art Safe Space in dem ich meine Gefühle, Lust und Fantasien ausdrücken kann, wo ich mich sicher fühle. Und es berührt mich sehr, wenn ich sehe, dass sich andere Menschen in meinem Safe Space wohlfühlen und diese Leidenschaft mit mir teilen.

Social Media ist eine Möglichkeit, Künstler*innen zu entdecken. Du hast aber auch schon in der realen Welt ausgestellt. Was planst du für 2023? Meine nächste Ausstellung in Berlin findet vom 6. bis 11. April mit prideART (www.prideart.eu) in The Knast statt. Es wird meine fünfte Ausstellung mit prideART sein und es ist jedes Mal eine unglaubliche Erfahrung, das Team ist großartig! Ich zeige meine Zeichnungen weiterhin auf Instagram (www.instagram.com/aniceguy.art), Twitter (twitter.com/anakedgaymer) und Facebook (www.facebook.com/anakedgaymer). Mein patreon ist seit einiger Zeit auch online und ermöglicht es, alle meine Zeichnungen zu sehen und meine Projekte zu unterstützen (www.patreon.com/anakedgaymer).

*Interview: Michael Rädel

linktr.ee/Anakedgaymer, mehr Features dieser Art auf www.instagram.com/blu_germany