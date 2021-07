× Erweitern Bild: Andrés Silva Vignoli „Asociación de Residentes de Nueva Gorgona“ 2021 (Bildausschnitt)

Andrés Silva Vignoli

Heutzutage regen sich ja die lieben Mitmenschen so gerne so schnell auf. Am liebsten auf Social Media, wo schnell was rausgehauen wird, egal, was für ein Flurschaden entsteht. Emotionen werden nicht mehr verarbeitet, sie werden gepostet. Schön, dass es da noch „alte“ klassische Disziplinen gibt, wie die Malerei.

Hierbei werden Emotionen mit Farbe und Pinsel oder Öl und Kelle, wie auch immer Künstler*in es will, zu Werken umgesetzt, die die Gesellschaft erfreuen, provozieren, aufklären oder auch bespaßen. Auf jeden Fall kommt ein GEMEINSAMES Erleben bei raus, kein einsames Hetzen, das entzweit.

Andrés Silva Vignoli „Capra Ibis" 2021

Die Galerie The Ballery setzt immer wieder und regelmäßig auf (queere) Maler*innen, die mit ihrer Kunst und ihren zu Bildern gewordenen Emotionen den Geist erweitern. Heute um 18 Uhr wird der Maler Andrés Silva Vignoli vorgestellt, dessen farbintensive Kunstwerke sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Andrés Silva Vignoli in The Ballery

„Aufgewachsen in Panama, einem der artenreichsten Orte der Welt, lässt sich Andrés von der Tierwelt inspirieren, insbesondere von neotropischen Tieren“, so das Team der queeren Galerie in Berlin. „Diese Ausstellung ist Teil unseres Summer of Love im Juli. Jede Woche konzentrieren wir uns auf einen Künstler aus unserer Sammlung. Jeden Freitag von 18 – 21 Uhr veranstalten wir einen Künstlerempfang und samstags ist The Ballery als Verkaufsausstellung von 13 – 19 Uhr geöffnet.“

Andrés Silva Vignoli, The Ballery, Nollendorfstraße 11 – 12, Berlin, U Nollendorfplatz, 18 Uhr, theballery.com