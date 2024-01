Dale Grant in der Galerie nüüd.berlin

× Erweitern Foto: Dale Grant, Botanical Gardens II, 2018, Fine Art Print auf Dibond, 120 x 180 cm

Geboren wurde Dale Grant auf den Bahamas, die meisten Lebensjahre verbrachte er bisher in Paris, New York, Amsterdam und Berlin

Faszinierende Schönheiten, wogende Rosetten, zarte Blütenblätterkränze, kräftige Farben und tiefe Kelche. Blüten sind die perfekte Verbindung aus verführerischer Anmut und evolutionserprobter Zweckmäßigkeit.

Sie sind die Stars der kommenden Ausstellung „Fading Beauty“ in Berlin, allerdings am Ende ihres Lebens, denn dem (queeren) Künstler Dale Grant geht es um „die Schönheit im Vergehen“. So wird vorab verraten: „Die Blütenblätter entfalten sich vollständig und ihre leuchtenden Farben werden gedämpfter, bis sie schließlich transparent und zerbrechlich werden. {...} Eine Reflexion des Lebens und Todes, wie sie auch in unserer eigenen Existenz zu finden ist.“

× Erweitern Foto: Dale Grant, Gerbera under glass I, 2017, Fine Art Print auf Dibond, 120 x 120 cm

Der Blumen-, Mode- und Porträtfotograf stellt vom 11. Januar (die Vernissage beginnt um 18 Uhr) an in der Galerie für zeitgenössische Kunst nüüd.berlin seine floralen Meisterwerke aus. Die Blumenfotografien der Ausstellung sind dann bis zur Finissage am 23. Februar (16 Uhr) in Berlins schmucker Mitte zu bewundern. Am 10. Februar, einen Samstag, gibt es ab 18 Uhr einen Artist Talk mit Dale Grant und ein Gespräch mit dem Autor Jörn Jacob Rohwer. Ungewöhnliche Kunst, beruhigend und schön.

11.1. bis 23.2., Dale Grant „Fading Beauty“, nüüd.berlin, Kronenstraße 18, Berlin, nüüd.berlin