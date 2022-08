Diese berühmten deutschen Maler sind/waren queer

Die Kunst begleitet die Menschheit schon, seit es sie gibt. Dabei durchlief sie einen stetigen Wandel, der auch heutzutage nicht abgeschlossen ist. Immer wieder kommen neue Stilrichtungen und Entwicklungen auf und es ist spannend, diese zu beobachten.

In der heutigen Zeit ist die Kunst so frei und offen wie wohl noch nie zuvor. Sie kann auf der einen Seite einem rein dekorativen Zweck dienen, auf der anderen Seite kann sie dafür genutzt werden, Kritik zu üben, Meinungen zu vermitteln und aktuelle Gegebenheiten in Frage zu stellen. Auch die queere Kunst erregt viel Aufsehen. Sie ist bunt, einzigartig und sie will vor allem eines: auf das Thema Queerness eingehen und es in der Gesellschaft normalisieren. Queere Kunst kaufen ist eine tolle Sache. Man unterstützt die Freiheit queerer Menschen und spornt die Künstler an, weiter auf das Thema einzugehen.

Nils Peter

Nils Peter ist ein queerer Künstler, der sich vor allem in Köln einen Namen gemacht hat, aber auch in vielen Ländern auf der ganzen Welt bekannt ist. Seine Kunst ist sehr vielseitig und er verwendet unterschiedliche Materialien. Dazu gehören die Fotografie, Acryl-Malerei, Tätowierungen und digitale Arbeiten. Sein breit gefächertes Können verdankt er seinem Kunststudium und seiner Ausbildung zum Tätowierer. Er möchte mit seiner queeren Kunst alte Rollenklischees hinterfragen und die Betrachter seiner Werke zum Nachdenken anregen.

Dorothee Zombronner

Auch Dorothee Zombronner begeistert durch ihre queere Kunst und macht so auf das Thema aufmerksam. Ihre Liebe zur queeren Kunst entdeckte sie bereits als junge Frau, während sie Kunst studierte. Heute geht sie unter anderem Fragen nach wie: Was ist queere Kunst eigentlich? Geht es bei der queeren Kunst darum, dass man Queerness darstellt oder, dass man sich selbst als queer bezeichnet? Dorothee Zombronner liebt es, sich mit Farben und Formen auszutoben. Dabei werden häufig Körper und Körperteile abgebildet, die ineinander verschwimmen. Manchmal üben ihre Werke Kritik und werfen Fragen in den Raum. Einige Galerien und Ausstellungen lieben Zombronners Arbeiten, andere finden sie zu anstößig.

Felix D'Eon

Bei Felix D'Eon handelt es sich um einen Künstler, der seine Bekanntheit vor allem durch die sozialen Netzwerke erreicht hat. Auf Instagram hat er besonders viele Fans, die sein künstlerisches Schaffen gespannt verfolgen. Bei Felix D'Eon findet man ganz unterschiedliche Werke. Er zeichnet und malt auf der anderen Seite aussagekräftige Szenen, die mit dem BDSM-Bereich in Verbindung gebracht werden. Auf der anderen Seite schafft er romantische und sinnliche Szenen. Auch die Regenbogenflagge, die für das Queersein steht, lässt sich in seinen Bildern finden.

Sascha Schneider

× Erweitern Copyright: Sascha Schneider - Reproduction of the Original in a private collection, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org Nackter Satyr, Bleistift-Kohle-Zeichnung, entstanden in Weimar, 1906. Copyright: CC BY-SA 3.0 de, Link

Sascha Schneider ist ein deutscher Maler, dessen Schaffensperiode schon eine Weile in der Vergangenheit liegt. Er lebte von 1870 bis 1927 und arbeitete als Maler und Bildhauer. Berühmt wurde er durch homoerotische Aktzeichnungen. Unter anderem malte er Cover für die beliebten Karl-May-Romane. Sascha Schneiders Bilder sind offen und direkt. Die gemalten Figuren zeigen große Gesten, drücken starke Gefühle aus und es wird eine deutliche Körperlichkeit sichtbar. Auf seinen Gemälden sind fast ausschließlich Männer zu finden, die sich überwiegend durch ihre offene Nacktheit, die Verbundenheit und die gemeinsame Stärke auszeichnen.