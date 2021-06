ART: Elmgreen & Dragset: Werke, die provozieren

× Erweitern Elmgreen & Dragset Foto links: Elmar Vestner, Foto rechts: Ausschnitt aus Elmgreen & Dragset „Death of a Collector“, Swimming pool, silicone figure, Rolex watch, pack of Marlboro cigarettes, clothing, shoes, 2009

Foto: M. Rädel Homodenkmal, Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Das Künstlerduo versucht, die Bedingungen, wie wir als Publikum Kunst wahrnehmen, neu zu kontextualisieren oder zu verändern, so ist auch ihr „Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen“ bis heute umstritten

2021 kann man die Kunst der beiden Queers an verschiedenen Orten erleben. Aktuell in Kopenhagen („SHORT STORY“), in Berlin bei der Galerie König (online im Showroom) und zum Beispiel noch in Stockholm („LIFE RINGS“).

Seit 1995 arbeiten Michael Elmgreen und Ingar Dragset als Künstlerduo zusammen, seit 1997 leben und wirken sie in Berlin. Bekannt geworden sind Elmgreen & Dragset, die sich 1994 in einem Klub in Kopenhagen erstmals trafen, durch ihre Werke, die eine Brücke zwischen Performance und Installation, Kunst und Architektur bilden; 2017 kuratierten die Künstler die Biennale Istanbul.

Und ja, sie erschufen das 2008 eingeweihte „Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen“ im Tiergarten (Bild rechts). Für 2022 ist unter anderem eine Ausstellung in Mailand geplant: „USELESS BODIES?“ soll von März bis August Kunstinteressierte begeistern. Und womöglich verstören, sind doch Elmgreen & Dragset dafür bekannt, konventionelle Formen des Ausstellens in Frage zu stellen.

www.koeniggalerie.com