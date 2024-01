George Hoyningen-Huene bei Galerie Jaeger Art

× Erweitern Foto: George Hoyningen-Huene, „Josephine Baker“, 1930, © George Hoyningen-Huene Estate Archives

Foto: George Hoyningen-Huene, „Josephine Baker“, 1929, © George Hoyningen-Huene Estate Archives

In der Brunnenstraße 161 in Berlins Zentrum können Kunstinteressierte ab dem 26. Januar in die Kunstwerke des Fotografen eintauchen. Und das dann bis zum 23. März.

Die Ausstellung „Glamour & Style“ in der Galerie Jaeger Art bietet eine Fülle grandioser Aufnahmen des 1900 in St. Petersburg, damals noch Zarenstadt in Russland, geborenen späteren international erfolgreichen Modefotografen.

Der 1968 Verstorbene prägte den Zeitgeist wie nur wenige Künstler*innen mit der Kamera. Seine ikonischen Bilder, zum Beispiel von Josephine Baker (1906 – 1975), jener schwarzen Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin und Menschenrechtsaktivisten, sind legendär.

Benjamin Jaeger gründete die Galerie Jaeger Art 2017 und arbeitet seitdem als unabhängiger Kunstberater und Fotospezialist an der Schnittstelle zwischen Künstlern, Sammlern, Galerien, Messen, Investoren, Museen und Nachlässen. 2018 war er Mitbegründer der „BERLIN PHOTO WEEK“. Seit 2021 ist auch Steffi Jaeger dabei, die Absolventin der Kunstgeschichte ist seit über 25 Jahren in der Kunstwelt aktiv, kümmert sich um große Namen und junge Talente. www.jaeger.art