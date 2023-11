Jock Mooney: „Wir müssen als LGBTIQ*-Community zusammenhalten“

×

Bilder: @jockmooney Großartige Kunst: Lil Nas X, Diana Ross und Magnum (als Kentaur)

Bild: @jockmooney Filmstars: Goldie Hawn und Meryl Streep („Der Tod steht ihr gut“, 1992)

Die ganz großen Stars, die ganz großen Marken – dieser Künstler aus UK hatte sie schon alle als Kunden und oder Motiv. Videos, Bilder und auch Skulpturen, Jock Mooney begeistert. Für uns hatte der kreative Queer Zeit für einen Chat.

Würdest du mir zustimmen, wenn ich dich einen Pop-Art-Künstler nenne? Sicherlich! Ich mache eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeiten in verschiedenen Medien und in unterschiedlichen Stilrichtungen. Es ist schwer, mich auf eine bestimmte Sache festzulegen, was ich sehr befürworte, aber es gibt auf jeden Fall ein Element der Pop-Art in dem, was ich mache, ja. Ich liebe Pop-Art.

Fotos: @jockmooney

Ich liebe deine Porträts von queeren Ikonen wie Lil Nas X, Magnum, Diana Ross und Dame Edna. Erzähl mir davon. Meine Porträtserie begann wirklich als ein bisschen Spaß und nahm Fahrt auf. Ich liebe es, diese Porträts zu zeichnen. Sie wurden auf T-Shirts sehr beliebt, also dachte ich: „Hmmm, lass uns MEHR machen.“ Es ist ein wirklich schöner Teil meiner Arbeit. Ich mache „Kunst“-Skulpturen, aber solche Dinge sind im Vergleich leichter zugänglich und erschwinglicher. Beides zu tun ist großartig.

Ist deine Queerness wichtig für deine Kunst? Jetzt mehr denn je. Homophober Missbrauch nimmt zu, und ich habe Section 28 miterlebt. Queere Menschen fangen an, mehr für sich selbst einzustehen, und wir müssen als LGBTIQ*-Community zusammenhalten. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl macht mich stolz. #Mensch darf nie vergessen, wie wichtig es ist, sich als Teil von etwas zu fühlen.

Welcher Aspekt der Kunst gefällt dir am besten? Die Freiheit. Du kannst buchstäblich alles tun, was du willst, und du kannst etwas aus dem Nichts erschaffen: eine Zeichnung, ein Lied, ein Gemälde, eine Skulptur … was auch immer. Man muss offen sein, Risiken einzugehen, und ich denke, Spaß zu haben oder den kreativen Prozess zu genießen, ist von entscheidender Bedeutung, besonders inmitten dieses ganzen KI-Bullshits!

Ist dir Social Media wichtig? Ja. Das ist eine gute und eine schlechte Sache, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn man seine Arbeiten teilt. Die Realität ist, dass die meisten Menschen Fotos oder Bilder eher online als persönlich sehen. Das muss ich annehmen, es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Es ist jedoch fantastisch, dass jemand am anderen Ende der Welt meine Werke sehen kann.

Du trägst einen Schnurrbart. Magst du Bärte? Ich mag Bärte – wenn ich mir nur einen anständigen wachsen lassen könnte. Ich mag es, einen Schnurrbart zu haben, mit einem Schnurrbart macht das Leben mehr Spaß.

Apropos Spaß, Weihnachten klopft an. Mein Partner ist Türke, daher ist Weihnachten für uns keine große Sache. Ich mag die freie Zeit, aber ich mag den Druck, den sie auf die Menschen ausübt, nicht. Wenn du es liebst oder es als Teil deiner Religion wichtig ist, kauf einfach eines meiner T-Shirts als Geschenk!

*Interview: Michael Rädel www.hellovonk.com, @jockmooney, jockledoodledoo@hotmail.co.uk