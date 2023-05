Kornfeld Galerie Berlin: „Paris in Wonderland“

× Erweitern Bild: Paris Giachoustidis

Bild: Paris Giachoustidis

Die Fasanenstraße ist neben Prachtstraßen wie Unter den Linden und Plätzen wie dem Hackeschen Markt einer der schönsten Orte Berlins. Hier finden sich traumhafte Stadtvillen, sehr schöne Cafés, Läden und auch Galerien wie diese – samt queerer Kunst.

Der griechischstämmige Wahl-Berliner Paris Giachoustidis präsentiert hier im Rahmen einer Einzelausstellung in der Galerie Kornfeld in der Fasanenstraße 26 seine Werke.

Die Kunst des 1990 geborenen Malers ist in der am 29. Juni eröffnenden Ausstellung „Paris in Wonderland“ bis zum 19. August zu entdecken. Inspiration sei, so wird via E-Mail verraten, unter anderem die „Ästhetik von Porno-Covern, Groschenromanen und Werbung“. Wie das so wirkt, kann #mensch hier ab Ende Juni erfahren, die Vernissage ist am 29. Juni ab 18 Uhr. galeriekornfeld.com