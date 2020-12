Große Kunst geht sicher

× Erweitern Foto: M. Rädel Altes Museum

Foto: www.facebook.com/altesmuseum

Die 15 Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin lassen sich dank Internet und Social Media trotz Lockdown rund um die Uhr genießen.

Frohe Kunde in harten Zeiten. „Aufgrund des verlängerten Lockdowns bleibt unser Museum bis auf Weiteres geschlossen. Wir sind in dieser Zeit digital für euch da!“, so das Museums-Team auf Social Media. Und in der Tat ermöglichen es auch solche alt-ehrwürdigen Institutionen mittlerweile, den Geist zu bilden, ohne das Haus verlassen zu müssen. Natürlich freuen wir uns trotzdem darauf, wenn „Corona Geschichte ist“ und wir Geschichte wieder live erleben können ... Hier geht es zu den digitalen Angeboten der 15 Museen: virtuelle Rundgänge. Viel Spaß und bleibt gesund.

