KUNST: Sex, Liebe und Romantik

Einmal mehr beweist P.C.P Fotografie aus Österreich sein Händchen für provokante, erotische und queere Kunstfotografie. Aufgenommen wurden die Bilder seiner Models in intimen Momenten, in denen die Männer mal unbeobachtet und unschuldig wirken oder auch in Momenten, in denen die Kerle stolz zeigen, was sie so zu bieten haben ...

Sein fotografischer Output kann als im Gesamten als Konzeptwerk über Sex, Liebe und Romantik angesehen werden. Auf jeden Fall macht seine Kunst Lust, mehr zu sehen.

Mehr vom Künstler gibt es hier www.instagram.com/pcp.fotografie, mehr von uns hier: www.instagram.com/blu_germany.