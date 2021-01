Lane McCray: Malerei und Musik

× Erweitern Foto: www.instagram.com/mccrayofficial Lane McCray / La Bouche

La Bouche La Bouche landeten ihren ersten Hit 1994: „Sweet Dreams“, und auch 2020 waren sie in den Hitlisten

Er war und ist der Sänger von La Bouche, jenem Dance-Projekt, das seit den 1990ern immer wieder in den Charts landet. Für 2021 ist viel geplant.

„Es wird eine neue Veröffentlichung geben von La Bouche, ob es allerdings nur Singles werden oder ein ganzes Album ist noch nicht raus“, verriet uns der Sänger im Chat.

Was viele noch nicht wissen: Lane McCray ist auch ein toller Maler und betreibt eine Galerie in Otterberg. Zur Malerei kam er 2018, als er „inneren Frieden“ suchte und in der Kunst auch fand. „Die Galerie ist teilweise geöffnet, aber bis Covid unter Kontrolle ist und die Dinge wieder normal sind, gibt es derzeit nur eine Schaufensterausstellung von ungefähr 30 Exemplaren meiner Kunstwerke.“ Immerhin, geht eben gerade nicht anders. Trotzdem: 2021 könnte sein Jahr werden!

Gut zu wissen: Lane McCray unterstützt nach eigener Aussage lokale und internationale Stiftungen, die sich um Menschen mit HIV kümmern.

lanemccray.com, www.instagram.com/mccrayofficial