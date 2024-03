„LUDOLOGY“: Norbert Bisky stellt aus

× Erweitern Norbert Bisky Bild: Norbert Bisky – „Sandsturm“, 2023, Foto: Norbert Bisky Studio / Bernd Borchardt

Expand Norbert Bisky Bild: Norbert Bisky – „Alles Lüge“, 2023, Foto: Norbert Bisky Studio / Bernd Borchardt

In wenigen Wochen eröffnet der Wahl-Berliner Künstler Norbert Bisky seine neue Ausstellung „LUDOLOGY“ in der Galerie Templon in New York. Die Vernissage ist für Anfang Mai geplant, die Ausstellung läuft dann bis Ende Juli.

Ganze zwölf Jahre ist es her, dass der 1970 in Leipzig geborene Maler im „Big Apple“ ausstellte, im Frühling 2024 ist es endlich wieder so weit. Der Künstler feiere seine Rückkehr mit einer „explosiven Ausstellung aus Ölgemälden auf Leinwand und Papier sowie einer großen Installation, die sich mit der Frage des Zusammenspiels in menschlichen Gesellschaften auseinandersetzt“, so die Galerie über sein USA-Comeback.

Expand Foto: M. Rädel Norbert Bisky in seinem Berliner Atelier

Der ungewöhnliche Ausstellungsname geht auf den niederländischen Kulturhistoriker Johan Huizinga zurück, der in seiner Arbeit den Homo Faber, rational und fortschrittsorientiert, mit Homo Ludens, einem Wesen, das von den Eigenschaften des Spiels beherrscht wird, vergleicht.

Und seine Bilder lassen rätseln, was eigentlich zu sehen ist, wie das Team der Galerie verrät: „Jedes Gemälde kann auf zwei verschiedene Arten verstanden werden: Ist die Truppe von Jungen in Schutzoveralls ein Zeichen einer bevorstehenden Katastrophe oder eine Anspielung auf eine fetischistische Performance? Geht der Clown, der einen Strauß Luftballons festhält, auf eine Geburtstagsfeier oder spielt er die Hauptrolle in einem Horrorfilm? Zeugt das Flugzeugwrack von einem Kriegsgebiet oder gehört es zur Dekoration einer Rave-Party in der Wüste?“ Spätestens seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel auf mehreren Ebenen beklemmend.

2.5. – 27.7., Norbert Bisky: „LUDOLOGY“, Galerie Templon, 293 Tenth Avenue, New York, NY 10001, www.templon.com