MALEREI: Christopher Winters „Super Nature“

× Erweitern Bild: Christopher Winter – „The Wanderer and the River Song“ 2024 Caspar David Friedrich (1774 – 1840) inspirierte zu dem Bild

Expand Foto: M. Rädel Christopher Winter „Ich habe mich eine Weile mit Mangas beschäftigt, war in Japan und habe dort auch ausgestellt“, verriet uns der Wahl-Berliner einmal. 2024 ist er beim Gallery Weekend dabei

Im April eröffnet eine neue Ausstellung mit Kunst von Christopher Winter in Berlin. Und das natürlich im Rahmen der 2024er-Ausgabe des „Gallery Weekend Berlin“.

Über 50 Galerien sind auch dieses Jahr mit dabei, wenn sich die sonst oft als unnahbar wahrgenommene Kunstwelt Berlins präsentiert.

Vom 26. bis zum 28. April hat #mensch drei Tage lang die Chance, unterschiedlichste Kunstströmungen (für sich) zu entdecken. Christopher Winters Gemälde sind in der 2007 eröffneten Karl Oskar Gallery (Burgemeisterstraße 4, Berlin) zu erleben, die Ausstellung „Super Nature“ öffnet am 25. April um 18 Uhr ihre Pforten und endet am 5. Juni. Diese Kunst solltest du dir gönnen. www.gallery-weekend-berlin.de