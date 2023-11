Morgen ist die Eröffnung!

× Erweitern Foto: A. Schulz BANKSY

Foto: M. Rädel Graffitis, Installationen und Paste-ups, dieser legendäre vermutlich 1974 in Bristol in England geborene Künstler hat Street-Art und Graffiti-Installationskunst seit 2000 zum Kult gemacht

Berlin kann sich über eine neue Ausstellung mit #Banksy-Kunst freuen. Am 1. Dezember eröffnet „BANKSY – A Vandal Turned Idol“ im Berliner Kleisteck (Martin-Luther-Straße 1a), ganz in der Nähe des U-Bahnhofs Wittenbergplatz.

Der Künstler, angeblich ein Robert Mitte 40 aus Brighton, wird hier erfahrbar. Fotos zu machen ist ausdrücklich erwünscht!

Gezeigt werden – teilweise erstmals – 18 Originalwerke und 43 Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Banksys Kunst war einmal Sachbeschädigung, ist es mitunter (rechtlich) immer noch, genießt aber international Kultstatus. Zum einen, weil sie einfach sehr gut ist und den Zeitgeist perfekt einfängt oder kritisiert, zum anderen, weil sie amüsiert, aufweckt und auch mal zum Mitmachen einlädt.

„Der kostenlose Audioguide in deutscher und englischer Sprache nimmt die Besucher*innen mit auf eine Reise, die Hintergründe und Entstehungsgeschichten der jeweiligen Kunstwerke zu beleuchten. Ein weiteres multimediales Highlight ist der VR-BEREICH, in welchem die Möglichkeit besteht, dank virtueller Realität in das Leben und Schaffen Banksys einzutauchen. Die MEDIA HALL, ein immersives Erlebnis, komplettiert den Multimedia-Aspekt der Ausstellung. Sowohl die Nutzung der VR-BRILLEN als auch der Zutritt zur MEDIA HALL sind im Ticketpreis mit einbegriffen“, so die Verantwortlichen der Ausstellung vorab schriftlich. Banksys Output ist „Vandalismus“, der zum Denken anregt und für immense Summen verkauft wird. Aufsehen erregte der Künstler auch, als sich eines seiner Kunstwerke direkt nach der Versteigerung teilweise selbst zerstörte. Eine klasse Ausstellung an spannender Stelle, die bis zum 29. Februar 2024 läuft. www.banksy.berlin