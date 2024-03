„Out of Context Boys“ – Quentinscabinet

Expand Foto: M. Rädel The Knast Das imposante ehemalige Gefängnisgebäude wurde 1906 erbaut, unter anderem George Clooney und Moritz Bleibtreu drehten hier schon

Ende März ist die Vernissage zur neuen Ausstellung „Primal Matter – sense & sensibility“ in der Söhtstraße 7 in Berlin, genau, im ehemaligen Frauengefängnis, das nun auch ein Ort der Kunst geworden ist, in The Knast.

Es handelt sich hierbei aber um eine queere Kunstausstellung abseits des Hotelbetriebs! Mit dabei ist auch Quentinscabinet mit seinen Collagen aus der Reihe „Out of Context Boys“. Die Vernissage ist am 28. März ab 19 Uhr. Erotische Pop-Art-Kunst: So kommt #mensch doch fast mit Frühlingsgefühlen rein in die Osterfeiertage **, oder? www.instagram.com/quentinscabinet

** das christliche Fest der Auferstehung Jesu Christi