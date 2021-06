× Erweitern Bild: Rinaldo Hopf „Beautiful Kiss“ 2013

Foto: www.instagram.com/rinaldohopf Rinaldo Hopf 2021

Ende Juli startet die neue Ausstellung des international bekannten Malers Rinaldo Hopf in The Ballery in Berlin. Eine „Pride Art Exhibition“ passend zum Hauptstadt-CSD.

„Summer of Love“ ist eine Art schwules Wachküssen der queeren Community nach der Corona-Zwangspause, selbstverständlich werden bei dieser Ausstellung alle immer noch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beachtet. Rinaldo Hopf wurde 1955 in Freiburg im Breisgau geboren, zusammen mit seinem Mann lebt er auch weiterhin dort in der Nähe, aber auch in Berlin und regelmäßig in den USA. Seine Kunst wurde schon in Los Angeles, Istanbul, Sao Paulo, Amsterdam, Rom und New York präsentiert, auch ist Rinaldo Hopf (seit einigen Jahren zusammen mit Fedya Ili) als Herausgeber der Buchreihe „Mein schwules Auge“ erfolgreich.

Seine Bildsprache ist schwul, aktivistisch, direkt, aber auch romantisch und je nach Motiv gar ikonisierend. Wer – etwa anlässlich des Berliner CSD – in der Hauptstadt weilt, der kann in der queeren Galerie The Ballery am 23. und 24. Juni Rinaldo Hopfs Kunst live erleben, wer gerne etwas kaufen will, der kann hier stöbern: theballery.com/shop.

23. – 24.7., Rinaldo Hopf „Summer of Love“, The Ballery, Nollendorfstraße 11 – 12, Berlin, U Nollendorfplatz, 18 Uhr, www.facebook.com/summeroflove