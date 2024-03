„The Journey Is the Destination“ – Erling Viktor

× Erweitern Bild: Erling Viktor, „Kentaur“, Acryl auf Leinwand, 220 m x 200 cm, 2020

Expand Foto: M. Rädel Kopenhagen Erling Viktor kommt ursprünglich aus Dänemark

Ende März erfreut das Team der Galerie P6 mit einer Vernissage mit Kunst von Erling Viktor. Eine Retrospektive, ein Blick zurück auf dreieinhalb Jahrzehnte Kunstkarriere.

„Der Weg ist das Ziel“, so die Übersetzung auf Deutsch, ein Satz, der dem chinesischen Philosophen Konfuzius zugeschrieben wird. Ein passender Ausspruch für einen Blick zurück auf das, was #mensch geschaffen hat.

Es sei eine Reise von den „bescheidenen Anfängen als Träumer aus dem dänischen Land bis hin zu einer bedeutenden Figur in der subkulturellen Landschaft der Berliner Kunstszene“, wie das Team der queeren Galerie P6 (Gossowstr. 6 / Ecke Motzstraße, Berlin) dazu verrät. Sein Weg „führte Viktor von der angesehenen Royal Academy of Danish Design in Kopenhagen zu den berüchtigten queeren Hausbesetzungen in Amsterdam in den 1990er-Jahren, nach Kairo {…}, zurück nach Kopenhagen {…} und letztendlich nach Berlin.“ Ende März eröffnet die Ausstellung, los geht es um 17 Uhr, und zwar am Donnerstag, den 28. März.

www.instagram.com/galeriep6berlin, www.galerie-p6-berlin.de