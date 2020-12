× Erweitern Tizian Baldinger: „Pray for Paradise“, 2018

Foto: Tizian Baldinger

Der gebürtige Schweizer Tizian Baldinger lebte lange in Zürich und China – jetzt in Berlin. Der Künstler arbeitet meist mit Leuchtstoffröhren, Holz, Plastik und Gefundenem – und sorgte als Teil des Duos Géraldine et Tizian mit der „Homage to Damien Hirst“ schon gehörig für Aufsehen. Jetzt präsentiert er sein neustes Projekt, ein Buch.

Fotos: allesfuerdiekunst.com Tizian Baldinger „Alles für die Kunst“ Es gibt 2 Fassungen des Buches, das Tizian Baldinger zusammen mit Timon R. Böse verfasst hat

„Voller Freude möchte ich euch mein neuestes Werk vorstellen: Alles für die Kunst. Ein Buch und Leitfaden für angehende und seiende Künstlerinnen und Künstler“, so der Avantgardist. „Bis zum heutigen Tag gibt es kein einziges Buch, welches die abertausenden jungen oder romantisierten Künstler*innen sachlich in das Thema Künstler*innenkarriere einführt und auf ihrem Weg begleitet. Die Idee für das Buch ist schon einige Jahre alt und 2019 habe ich mit Timon R. Böse aus Berlin den perfekten Partner für dieses Vorhaben gefunden. Über ein Jahr haben wir gemeinsam daran geschrieben, nun ist es fertig und geht bald in den Druck. Dieses Buch wurde sprachlich nicht gegendert, stattdessen gibt es zwei Fassungen: Eine, in der alle Formen im Maskulinum und eine, in der alle Formen im Femininum gehalten wurden.“

allesfuerdiekunst.com

Fotos: allesfuerdiekunst.com Tizian Baldinger „Alles für die Kunst“

Hier kannst du helfen

„Um die Kosten für die Produktion zu stemmen, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dort gibt es das Buch – ein absolutes Novum – in einer weiblichen und einer männlichen Sprachvariante, eines von 3 tollen Postern, die ich speziell für diesen Anlass entworfen habe, oder ein original Kunstwerk zu kaufen. Wir freuen uns über jede Unterstützung!“

wemakeit.com/projects/buch-alles-fuer-die-kunst