Umfassende Retrospektive – Hans Uhlmann

Bild: Hans Uhlmann, „Ohne Titel", 1958 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Anja Elisabeth Witte

Foto: Hans Uhlmann, „Endgültiger Entwurf zur Skulptur auf dem Hansaplatz“, Berlin, 1958 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Nicht jede(r) weiß direkt, wer das ist, doch seine moderne Kunst war international wichtig und einflussreich: Hans Uhlmann (1900 – 1975).

Die abstrakten Metallplastiken und Zeichnungen Hans Uhlmanns prägten das Bild des Wirtschaftswunderlands, der deutschen Nachkriegsmoderne, erste Entwürfe entstanden in der Gefangenschaft der Nazis.

Im Februar eröffnet eine Werkschau, die bis in den Mai hinein eintauchen lässt in sein Werk. Schriftlich wird dazu verraten: „Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie zeichnet seine Schaffensperioden von den 1930er- bis in die 1970er-Jahre nach. Anhand von rund 80 Werken – Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Archivmaterial – untersucht sie auch seine Rolle als Kurator, Hochschullehrer und Netzwerker im West-Berlin der Nachkriegszeit. Es ist die erste umfassende Retrospektive seit mehr als 50 Jahren.“ Eine spannenden Zeitreise mit aktuell auch wieder sehr populärer Kunst und Design, das inspiriert.

16.2. – 13.5., Hans Uhlmann: „Experimentelles Formen“, berlinischegalerie.de