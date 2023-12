VogelART & Norbert Bisky

× Erweitern Bild: Norbert Bisky „Generalprobe“ Norbert Bisky Das Bild, vom Original vervielfältigt, (ca. 30 x 40 cm) erscheint in einer Auflage von 25 Stück und ist für 2.000 Euro pro Bild zu haben

Foto: O. Heine Norbert Bisky

Die Münchner Galerie VogelART (Neherstr. 5) tat sich anlässlich des Welt-AIDS-Tags mit dem Wahlberliner Künstler Norbert Bisky zusammen und kann so rund 15.000 Euro an die Berliner Aids-Hilfe spenden.

Eine wunderbare Community-Aktion der Galeristen Sebastian und Simon Vogel! „Kunst ist Liebe, sie bereichert und kann ein Haus oder eine Wohnung zu völlig neuem Leben erwecken“, verrät Sebastian. „Wir wollen den Markt aufwühlen und hochwertige, aber bezahlbare Kunst anbieten“, so Simon. www.vogelartedition.com

Über Norbert Bisky: „Bilder sind Kommunikation auf eine andere Art. Das schließt Bereiche mit ein, die wir eben genau nicht in Worte fassen können, ich auch nicht.“ Der gebürtige Leipziger Norbert Bisky (geboren am 10. Oktober 1970), der 1994 bis 1999 an der Hochschule der Künste in Berlin studierte und danach Meisterschüler bei Georg Baselitz war, trennt den Menschen von seiner eigenen Inszenierung. Er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler.