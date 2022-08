Berlin: Gerichtshöfe Wedding – Herr Ecke stellt aus

× Erweitern Bild: Tobias Ecke „Akt der Täuschung", 2022, Acryl auf Papier, 39,5 x 59 cm

Foto: Selfie Tobias Ecke Tobias Ecke

Am 10. und 11. September kann man bei „Kunst Nacht & Tag in den Gerichtshöfen Wedding“ in Berlin-Mitte wieder zwei Tage lang Künstler*innen wie Anton Milagros und Matthias Maus in ihren Ateliers sowie Gastkünstler*innen erleben. Mit dabei ist auch Tobias Ecke.

Der in den 1990er-Jahren geborene Wahl-Berliner stammt ursprünglich aus Merseburg, Sachsen-Anhalt. Seit 2012 bereichert er die Kunstwelt von Berlin aus, unter anderem bei „WE ARE PART OF CULTURE“, einer (Wander-)Kunstausstellung des gemeinnützigen Projekts 100% MENSCH, war Tobias Ecke dabei.

„Natürlich freue ich mich schon sehr auf meine Ausstellung, die im Rahmen der Veranstaltung 'Kunst Nacht und Tag in den Gerichtshöfen' stattfindet. Es ist schon einige Zeit seit meiner letzten Ausstellung vergangen. Seither hat sich vieles in der Welt verändert. Als Reaktion darauf sind etliche neue Arbeiten entstanden, die nur darauf warten, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden“, so Tobias Ecke im Chat mit uns.

Die Gerichtshöfe Wedding: Schon seit 1983 arbeiten in dem in der Kaiserzeit erbauten Kunstquartier in den Weddinger Gewerbehöfen Künstler*innen verschiedenster Kunstformen. Malerei, Zeichnung, Illustration, Collage, Holzschnitt, Paper­cut, Glas, Fotografie, Druckgrafik, Installation, Objekt, Skulptur, Schmuckdesign und Keramik, die verschiedensten Kunstgattungen sind vertreten. Mit über 70 Ateliers sind die Gerichtshöfe in den sechs denkmalgeschützten Höfen zwischen Gericht- und Wiesenstraße wirklich etwas ganz Besonderes, welche Stadt hat sonst schon so ein Kunstquartier? Seit 2004 organisierten sich viele der dortigen Künstler*innen im Verein „Kunst in den Gerichtshöfen e. V.“ – und laden zu Veranstaltungen wie dieser ein, der Eintritt beträgt für „Kunst Nacht & Tag in den Gerichtshöfen Wedding“ 2022 einen Euro.

× Erweitern Bild: Tobias Ecke „Regeländerung", 2021, Aquarell auf Papier, 29,7 x 42 cm

10. und 11.9., „Kunst Nacht & Tag in den Gerichtshöfen Wedding“, Gerichtshöfe Wedding, Samstag 16 Uhr bis Mitternacht, Sonntag 13 bis 18 Uhr, S Humboldthain, U Wedding, www.gerichtshoefe.de, www.tobiasecke.com