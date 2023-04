Der Modesommer 2023 – 10 Must-haves für die heiße Jahreszeit

Eine Frage, die man sich daher immer wieder stellt: „Was ziehe ich diesen Sommer an?”. Gar nicht so einfach zu beantworten. Mit unseren 10 Must-haves für deinen Sommer wollen wir Abhilfe schaffen. Wir erklären, was diesen Sommer im Trend ist und wie die Teile kombiniert werden können.

Aber da beginnt schon das Problem: „Was ziehe ich im Sommer zum Shoppen an?”. Durchgeschwitzt möchte doch wirklich keiner von einem Teil in das andere springen oder stundenlang durch die Fußgängerzone schlendern. Alternativ kann man online shoppen und seine Traumteile beim Melbes.com/Outlet entdecken. Immer einen Blick wert, aber besonders an heißen Sommertagen eine super Alternative zum Shoppen in City oder Einkaufszentrum.

Kommen wir jetzt zu unseren 10 Must-haves für den Sommer, mit denen ein guter Auftritt immer garantiert ist. Wir haben Teile von Kopf bis Fuß zusammengestellt und natürlich auch die Accessoires nicht vergessen.

Fisherman-Sandalen

Die Fisherman-Sandalen sind zurück. Diese Schuhe im Flechtlook kennen viele sicher noch aus Kindheitstagen an den Füßen ihrer Großeltern. Mittlerweile sind sie jedoch wieder voll im Trend und gehören auf jeden Fall in den Schuhschrank. Fisherman-Sandalen sind bequem und unter Einhaltung von ein paar Regeln super kombinierbar. Wie der Name schon vermuten lässt, wurden die Sandalen früher häufig von Fischern getragen, die ihre Robustheit und Luftdurchlässigkeit schätzten. Um die Fisherman-Sandale richtig zu tragen, sollte man unbedingt einen Stilbruch begehen und sie zum Beispiel zu Jeans und T-Shirt oder sogar mit einem Anzug kombinieren.

Basecap

Wer sich nicht nur vor der Sonneneinstrahlung schützen will, sondern auch modische Akzente setzen möchte, trifft mit einem Basecap genau die richtige Wahl. Es lässt sich super zu allen möglichen Outfits kombinieren und garantiert einen lässigen Look. Ob zur klassischen Jeans, Chino, doch sportlich mit Shorts oder sogar als gewollter Stilbruch zum Anzug. Das Basecap geht immer. Doch eine Regel gilt: Der Schirm gehört nach vorne!

Jeanshemd

Das Jeanshemd ist ein wahrer Allrounder. Ob in der Freizeit oder im Büro, der Modeklassiker geht immer. Luftig und locker schmeichelt es je nach Schnitt jedem Körper und sorgt für eine frische Brise auf der Haut. Besonders angesagt ist diesen Sommer der Double-Denim-Look. Hier werden Jeans mit Jeans kombiniert und Platz für auffällige Accessoires geboten. Ein Oversized-Hemd im Jeanslook kann perfekt mit Shorts kombiniert werden und rundet ein sommerliches Outfit ab.

Cargohose

Beim Wandern in der Schweiz, beim Shopping in Berlin oder beim Spielen mit den Kindern auf dem Spielplatz. Die Cargohose ist ein modischer Alleskönner. Praktisch, bequem und modern gehört sie auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten der Beinbekleidung. Der Vielfältigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Klassische Farben wie Khaki oder Sandtöne sind mit fast allem kombinierbar und versprechen einen lässigen Look. Wer besonders mutig ist, wagt sich an ausgefallene Modelle mit Tarnmuster, in Neonfarben oder mit auffälligem Aufdruck. Eins haben aber alle gemeinsam: Sneaker passen perfekt zu ihnen.

Streifenshirts

Streifen sind in. Gestreifte Polo- oder T-Shirts sorgen für ein edles Auftreten. Die Shirts sind in allen erdenklichen Varianten kombinierbar und können sogar etwas für die Figur tun. Vertikale Streifen lassen den Körper größer und schlanker erscheinen. Querstreifen hingegen machen breiter. Auch die Dicke der Streifen hat einen Einfluss auf das Outfit: Je dicker die Streifen, desto weniger unruhig wirkt es. Ob beim Business-Lunch oder auf der Radtour. Mit einem Shirt in Streifenoptik macht man garantiert nichts falsch.

Herren-Tasche

Vor nicht allzu langer Zeit wurden Männer, die eine Handtasche tragen, auf der Straße noch ungläubig angeguckt. Das hat sich zum Glück geändert. Das praktische Accessoire ist heutzutage angekommen und kann auch jenseits des CSD getragen werden. Zum Glück. Denn nicht alles, was man braucht, passt auch in die Hosentasche. Smartphone, Trinkflasche und Portemonnaie lassen sich sicher in der Herren-Tasche verstauen. Durch die verschiedenen Ausführungen gibt es für jeden Mann die perfekte Tasche.

Baggy Jeans

Skinny war gestern, heute ist baggy. Die Jeans wird dieses Jahr lässig und locker getragen. Baggy Jeans weisen einen weiten Schnitt auf und werden tief auf der Hüfte getragen. Kombiniert mit Sneakern und Hoodies sorgen sie für ein lässiges Auftreten und sind in jeder Lebenslage gemütlich. Die Kinder der späten 80er und frühen 90er werden sich über das Revival dieses kultigen Kleidungsstücks genauso freuen wie stilbewusste Männer von heute.

Trainingsanzug

Der Trainingsanzug wird wohl nie von der Bildfläche verschwinden. Meist nur zweckmäßig getragen, kann man den Trainingsanzug diesen Sommer auch bedenkenlos beim Bummeln in der Stadt oder bei einem ausgedehnten Spaziergang mit dem Hund tragen. Kaum ein Kleidungsstück verbindet Funktionalität und ausgeprägtes modisches Geschick so sehr wie der Trainingsanzug. Während man Jacke und Hose im Idealfall zusammen präsentiert, ist es aber auch möglich eins der Teile mit anderen zu kombinieren. Besonders angesagt sind diesen Sommer Trainingsanzüge im Retrostil.

Tank-Tops

Lange Zeit in Verruf geraten, sind Tank-Tops wieder voll in Mode. Die unspektakulären Oberteile stehen für einen lässigen, modernen Stil und sind perfekt zu Jeans und Sneakern oder auch mit Shorts und Sandalen kombinierbar. Mit ein paar raffiniert eingesetzten Accessoires sorgen sie dafür, dass der Look nicht “billig” rüberkommt. Übrigens feiert das Tank-Top auch auf den Catwalks der Welt seine Rückkehr. Allerdings nicht in der herkömmlichen Variante, sondern als Netz-Top für die ganz Gewagten.

Bunte Sneaker

Sneaker sind schon lange modern und beliebt. Sorgen sie durch ihren hohen Tragekomfort doch für ein perfektes Fußgefühl. Außerdem überzeugen sie durch ihre teils schlichte Eleganz und unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Diesen Sommer sollte man sich allerdings von seinem schlichten Turnschuh verabschieden und stattdessen mit einem bunten Sneaker für Aufsehen sorgen. Ein bunter Schuh ist garantiert ein echter Eyecatcher.

Fazit

Jetzt, nachdem die Uhren offiziell auf die Sommerzeit umgestellt sind, ist es höchste Zeit, sich mit einem unserer 10 It-Pieces einzukleiden und ein echtes Statement zu setzen. Sommerkleidung kann nämlich viel.

Luftig

Leicht

Modern

Praktisch

Individuell

Mit unseren Tipps wird jeder Mann eine gute Figur machen und seine Favoriten für den Sommer finden.