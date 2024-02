Fesche Mode VOR der „Berlin Fashion Week“

×

Amanda Lepore modelte. Sie ist die weltweit wohl bekannteste Transsexuelle. Und zugleich ein lebendes Kunstobjekt! Die am 5. Dezember 1967 in New Jersey Geborene arbeitete schon mit bekannten Künstlern wie David LaChapelle, Cazwell, FJ Baur und Pierre et Gilles zusammen.