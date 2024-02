„Get Out of My Bed“ – Kilian Kerners Show

× Erweitern Foto: M. Rädel Die beeindruckende Location wenige Minuten vor der Show ...

Gestern zeigte der Modedesigner Kilian Kerner am „W.E4. FASHION DAY“ während der Fashion Week in Berlin seine Mode. Der Name der Kollektion ist „Get Out of My Bed“, mehr dazu erfährst du hier. Die trendigen Teile – von sportlich bis glamourös –, die in der Verti Music Hall im Rahmen einer Show, für die #mensch auch Karten kaufen konnte, gezeigt wurden, begeisterten auch Promis wie Schauspieler Timur Bartels, Dragqueen Katy Bähm und Modestern Rolf Scheider.

„Meine neue Kollektion mit dem Titel „Get Out of My Bed“ beschäftigt sich mit den Zwängen und Kämpfen unserer Zeit. Die Welt ist gerade so unfassbar fordernd und ermüdend. Mit meiner Show wollte und will ich zu mehr Selbstbewusstsein aufrufen, um der allumgreifenden Hysterie entgegenzutreten. Ich wünsche mir Entschleunigung, Liebe, Frieden und ein Miteinander auf Augenhöhe“, so der Designer.

„In einer Welt, in der ich leben möchte, ist es egal, wo man herkommt, welches Geschlecht man hat, wen man liebt und welche Geschichte man in sich trägt. Wir müssen alle ein Selbstbewusstsein erreichen, das es uns erlaubt, ohne Vorurteile gemeinsam in einer Gesellschaft zu leben. Wenn jeder der Boss in seinem eigenen Leben ist, können wir uns als Menschen begegnen und uns in einer entschleunigten Welt vereinen, in der man sich in den Arm nimmt, anstatt sich von Hass leiten zu lassen. Dieses Gefühl und den Wunsch habe ich in meiner Kollektion mit so selbstbewussten wie selbstreflektierten Looks verarbeitet“, fährt Kilian Kerner fort. www.kilian-kerner.de

