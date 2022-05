Jean Pauls Lust aufs Leben

× Erweitern Fotos: www.jeanpaulgaultier.com, Make-up: #CharlotteTilbury, Styling: #LauraVandall Jean Paul Gaultier

Die aktuelle Kampagne „Lust for Life“ des legendären französischen Designers Jean Paul Gaultier provoziert. Aber womit eigentlich?

Weil er es „wagt“, Menschen abzubilden, die etwas fülliger sind? Männer mit Make-up? Oder weil hier einfach nicht binäre Queers posieren? Body Positivity statt Bodyshaming!

Spießer und Hater werden nichts daran ändern, dass die Zeiten sich geändert haben und weiter ändern werden.

Wir feiern den Modezaren und Madonna-Freund für seine neuen Bilder! Hier sind einige der – leider – umstrittenen Bilder aus der Kampagne für „Le Beau“.

Über Jean Paul Gaultier: „Ich glaube an Mode, die man jeden Tag tragen kann und nicht nur auf dem Laufsteg“, verriet das am 24. April 1952 geborene Modegenie einmal. Und das, obwohl der Franzose ja auch dadurch berühmt wurde, dass Madonna sein BH-Korsagen-Outfit bei Konzerten und in Talkshows trug. Etwas Mut verlangt der gute Freund von Amanda Lear und Pierre et Gilles eben schon. www.jeanpaulgaultier.com