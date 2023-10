Julian Zigerli präsentiert

Foto: @julianzigerliofficial

Der Schweizer Modedesigner Julian Zigerli feiert Ende Oktober sein Buch „Doing It All Wrong Since 2011“, das in rund zwei Jahren entstanden ist. Es sei voller „Magie, Liebe, Farbe, Humor und Positivity“, wird via E-Mail verraten. Das pralle Buch, das sich natürlich mit seinem Werk beschäftigt, erscheint beim DISTANZ Verlag.

Sein Handwerk hat der international erfolgreiche Schweizer Modedesigner in Berlin gelernt, an der renommierten Universität der Künste, unweit des weltweit berüchtigten Bahnhofs Zoo. Dann ging der Kreative 2010 wieder zurück nach Zürich, doch im Frühling 2021 kam Zigerli zurück nach Berlin, um unter anderem als Gastprofessor an der Universität der Künste (Bild ganz oben) zu wirken.

Aber: „das Label JULIAN ZIGERLI bleibt seinem Standort Zürich treu. Ich werde zwischen den beiden Städten pendeln und freue mich darauf, wieder vermehrt in meiner zweiten Heimat Berlin sein zu dürfen.“ Dafür lieben ihn nicht nur die Berliner*innen! Denn der Schweizer ist international erfolgreich, – und auch der bärtige Erotik-Stern Sam Morris ist angetan von dem Werk des Designers. www.julianzigerli.com