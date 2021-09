Mercedes-Benz Fashion Week 2021

× Erweitern Foto: M. Rädel Lukas Sauer, Fashion Week – Kilian Kerner

Seit Anfang der Woche ist das dicke B wieder im Modetaumel. Nachhaltige Fashion-Innovationen, neuste Trends und populäre Designer locken Stars, Blogger und Schauspieler wie Lukas Sauer (Bild oben) zu den Modeschauen in Berlin.

× Erweitern Foto: M. Rädel Riccardo Simonetti, Fashion Week – Kilian Kerner Wo Mode ist, ist auch Model, Buchautor und Influencer Riccardo Simonetti am Start

Gestern präsentierte Kilian Kerner im Kraftwerk seine neue Kollektion „RESET“. Die überzeugt mit klaren Schnitten und glamourösen Stoffen.

× Erweitern Foto: M. Rädel Kraftwerk, Fashion Week – Kilian Kerner Das legendäre Kraftwerk vor der Show ...

Und seine Mode ist endlich wieder unter seinem Namen am Start! „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass meine erste Show mit meinem eigenen Namen wieder vor echtem Publikum stattfinden konnte. Ich bin meinen langjährigen Partnern, wie z.B. Staatl. Fachingen wahnsinnig dankbar dafür, dass sie auch während der schwierigen Corona-Zeit, weiterhin an meiner Seite geblieben sind. All das macht meinen Job zum besten Job, den ich mir vorstellen kann“, sagt Kilian Kerner. Entlang des 18 Meter langen Laufstegs trugen alle Masken, es galt 2G. Nur für Fotos durften die Masken kurz fallen – die getesteten und geimpften Models selbst waren auch von der Maskenpflicht befreit.

× Erweitern Foto: Getty Images Kilian Kerner umgeben von seinen Models

Eine kleine Catwalk-Demo mit #LOVEVOTE- und #LOVESTORM-Plakaten: „Ich weiß auch noch nicht, wo ich mein Kreuz setze, aber es war selten so wichtig wie jetzt es für eine demokratische Partei zu setzen. Also Leute, geht wählen“, so der Designer Kilian Kerner dazu. www.kiliankerner.de