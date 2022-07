Stanley Stellar @ Kurt Prynne: SEXY!

× Erweitern Kurt Prynne Stanley Stellar

Foto: @stanley.stellar2 stanley.stellar2

Der legendäre Queer-Aktivist und Fotokünstler Stanley Stellar aus den USA inszenierte die erotische Mode von Kurt Prynne kunstvoll und sexy. Aufgewachsen in Brooklyn, New York in den 1950ern, wurde Stanley Stellar schnell klar, dass er die Welt mit dem bereichern will, was (vor allem damals) zu unsichtbar gemacht wurde: Schwulsein in der Fotografie.

„Es gab damals so gut wie keine Männer in der Werbung“, so Stellar gegenüber den Kolleg*innen von Lampoon. „Also begann ich tätowierte Männer auf den Straßen New Yorks zu fotografieren ...“ Im Laufe der Jahre wurde Stanley Stellar dann zu einem DER Fotograf*innen, die für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community sorgen.

„Ich habe mit 11 oder 12 Jahren angefangen zu fotografieren. Als Kind war es für mich magisch, das fotografische Bild zu sehen. Als ich jung war, lebte ich das Leben eines einsamen, isolierten queeren Jungen. Ich war unsichtbar und allein in der High School. Alles, was ich tun konnte, war auf eine bürgerliche Brooklyn-Welt hinauszublicken, die sich abspielte, aber nicht meine war. Ich hatte keine Freunde. Bilder wurden zu Freunden, mit denen ich spielen konnte, und zu einem Zufluchtsort. Erst als ich an die Parsons School of Design in Manhattan ging, änderte sich alles.“

Mittlerweile gilt das Fotoarchiv des Künstlers als eines der umfangreichsten queeren Bilddatenbanken überhaupt. Seine aktuelle Modestrecke für Kurt Prynne verbindet Queerness, Erotik und Maskulinität zu einem kunstvollen Genuss, hier sind einige Bilder daraus.

Über das Berliner Label: Angelehnt ist der Name der Marke an den jüdischen Schriftsteller, pazifistischen Publizisten und queeren Aktivisten Kurt Hiller (1885 – 1972), der mit seinem Wirken das Team inspirierte. Der Nachname erinnert an Esther Prynne, die im 19. Jahrhundert wegen Ehebruchs öffentlich gedemütigt wurde, jedoch selbstbewusst mit diesem Ruf lebte. Auch sie inspirierte die Queers von Kurt Prynne! Denn in jedes Produkt aus dem Hause KP fließt Persönliches mit ein. „Wir kreieren minimalistische Kleidungsstücke und Accessoires, die mit einer Art Persönlichkeit kommen“, so das Team. www.kurtprynne.com

