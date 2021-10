20 Jahre Moon Harbour Recordings

× Erweitern Foto: M. Rädel Hafen, Schiff

Foto: www.moonharbour.com Matthias Tanzmann Matthias Tanzmann „Auf der Tanzfläche spielen die Texte meiner Meinung nach keine große Rolle, da steht der Rhythmus im Vordergrund. Wenn man allerdings die Musik zu Hause hören will, sollte der Text schon etwas hergeben.“

Wir gratulieren den Label-Gründern André Quaas und Matthias Tanzmann (Bild rechts) zu zwei Jahrzehnten Kulturförderung und Klubmusik. Und eine klubbige Werksammlung gibt es auch.

„20 Years of Moon Harbour“ versammelt eine illustre Auswahl an Künstlern der elektronischen Musik mit ihren Stücken. Mit dabei sind unter anderem Sven Tasnadi, Marlow, Anek und Steve Bug. Im Idealfall ist eine Compilation, eine Werkschau, eine „Greatest Hits“ oder „Best of“ eine Art Hafen, der ein Tor zur Welt darstellt, das es ermöglicht, in eine Welt der Musik einzuschiffen. Irgendwie ganz passend, dass das Label Moon Harbour Recordings heißt, oder? Dieses Album erfüllt diesen Anspruch und ermöglicht es dir, unterschiedlichste Künstler unterschiedlichster Genres der elektronischen Musik zu genießen.

Foto: Selfie Sven Tasnadi

Beheimatet ist Moon Harbour Recordings übrigens in Leipzig, die Künstler sind international, aber auch aus Leipzig, wie etwa Sven Tasnadi, der über seinen ersten Kontakt mit Moon Harbour Recordings und Matthias Tanzmann auf Social Media schrieb: „Meine erste Erfahrung mit Moon Harbor ist unweigerlich mit Matthias Tanzmann verbunden und muss es 2001 gewesen sein, als ich im Groove-Magazin ein Foto von ihm über seinen Monats-Charts sah. Damals war der Labelsound noch sehr stark im klassischen Deep House verwurzelt und nicht gerade das, was ich damals selbst gespielt habe. Allerdings habe ich schon gemerkt, dass sich etwas sehr Professionelles entwickelt, wie ich später auf den ersten Postern zur Label-Flight-Mix-Serie sehen sollte. Auf ihnen waren bereits sehr bekannte Künstler, deren Tracks lizenziert waren. Ich war sehr gespannt auf die ständige Entwicklung des Labels. Vor allem aus der internationalen Wahrnehmung kannte ich das bis dahin nicht aus Leipzig. Kurze Zeit später führte unsere gemeinsame Leidenschaft für elektronische Musik dazu, dass ich durch ihn Daniel Stefanik und letztendlich auch Matthias, André und Dan Drastic kennenlernte. Eine Verbindung, die nun schon seit 15 Jahren besteht.“ Unsere Anspieltipps sind „Binford“ von Matthias Tanzmann, „Mami Wata (feat. Sunru)“ von Luna City Express und „Return to the Dancefloor“ von Andre Oliva. www.moonharbour.com