2020 braucht Verka!

Foto: www.facebook.com/VerkaSerduchka.Official Der ESC machte die Dragqueen aus der Ukraine weltberühmt

Verka

Corona, Kurzarbeit, kein ESC und keine Partys. 2020 ist ein sch**ß Jahr und es muss besser werden. Gut, dass Verka Serduchka eine neue EP draußen hat, die den Hörer blitzschnell ins queere Wunderland beamt.

„Sexy“ nennt sich das kleine Album, das mit recht unterschiedlicher Musik begeistert. Und besonders gut gefallen hat „Disco Kicks“, das sehr (und beabsichtigt) an Fancy ** erinnert. „Sexy“ gibt es auf allen uns bekannten Plattformen. Viel Spaß!

www.facebook.com/VerkaSerduchka.Official

** Fancy: Ein Sänger Jahrgang 1946, der vor allem in den 1980ern europaweit Erfolge feiern konnte. Los ging alles im Juni 1984 mit „Slice Me Nice“, ein Stück, das sich mehr als deutlich an „Passion“ der Flirts orientierte (die schlugen 1985 zurück und verwendeten die Melodie von „Slice ...“ für ihren Hit „Helpless (You Took My Love)“).