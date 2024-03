Schicksalsrad – Euro-Pop aus Skandinavien

× Erweitern Foto: aceofbase.com Ace of Base Ace of Base um 1992

Foto: Universal Music Ace of Base Auch „Beautiful Life“, einer ihrer Klassiker, der 1996 hoch in den Charts stand, wurde schon häufiger geremixt

Vor 32 Jahren begann in Schweden eine über zehn Jahre andauernde weltweite musikalische Erfolgsgeschichte. Das Quartett Ace of Base veröffentlichte seine erste Single, landete den ersten Hit: „Wheel of Fortune“.

Und wie das 2024 eben so ist, gibt es jetzt einen neuen Remix, „Wheel of Fortune (M.A.B. Remix)“ ist aber überraschend gut.

Hintergrundwissen über Ace of Base: „The Sign“, „Life Is a Flower“ oder auch „All That She Wants“, „Lucky Love“ sowie „Beautiful Morning“ und auch „Don't Turn Around“ und „Cruel Summer“, die Band aus Schweden prägte Dance und Popmusik seit 1992 bis zur Pause 2003 und Trennung 2011 weltweit mit. Auch andere Musiker*innen wie zum Beispiel Lady Gaga, Robyn und Katy Perry sind erklärte Fans der Popmusikerfolge der Band, die 2010 ihr letztes Studioalbum ** veröffentlichte; Platz 20 war damals drin für „The Golden Ratio“, die vier Musiker*innen hatten es halt drauf. Genug Geschichte, hier ist der aktuelle Remix:

** auf diesem einen Album singen andere Sängerinnen, nicht Malin und Jenny