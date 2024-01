Adele LIVE in München

× Erweitern Foto: www.adele.com Adele

Foto: M. Rädel München Vor und nach dem Konzert gibt es in München noch mehr Schönes zu erleben

Die 1988 geborene Musikerin Adele ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Soul-Sängerinnen der Welt. Und gibt Konzerte in München. Für den 2., 3., 9. und 10. August sind exklusive Auftritte angekündigt.

Auf Social Media verrät die Sängerin darüber: „Vor ein paar Monaten erhielt ich einen Anruf wegen einer Sommershow-Reihe. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meinem Aufenthalt in Las Vegas vollkommen zufrieden, hatte also keine anderen Pläne. Allerdings war ich zu neugierig, um dieser Idee nicht nachzugehen und mich darauf einzulassen – ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, das rund um die Show entworfen wurde, die ich veranstalte? {...} So ziemlich mitten in Europa? In München? Das ist ein bisschen random, aber trotzdem fabelhaft! {...} Ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt! Ich könnte mir keinen schöneren Weg vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere in einem so aufregenden Sommer mit Shows {...} ausklingen zu lassen.“

Seit 2007 hat sie sich mit Hits wie „Rolling in the Deep“, „Set Fire to the Rain“, „Oh My God“, „I Drink Wine“, der James-Bond-Hymne „Skyfall“, „Chasing Pavements“ und natürlich „Hello“ eine weltweite – auch prominente – Fangemeinde aufgebaut. Und schon immer setzte sie sich für die LGBTIQ*-Community ein. www.adele.com