Alighted: „In My Time“

Am 10. Mai erscheint bei Garden Broom Recordings eine „two-track single“, die auf ganz wunderbare Weise und mithilfe ausgeklügelter (sehr harmonischer!) Elektro-Trance-Effekte verzückt.

„7 to Colchester“ und eben „In My Time“ sind trotz des Bass Drum leichte und melodiöse Kompositionen, die Energie geben und zugleich auch Entspannung spenden. Über die Lieder verrät der Künstler: „,In My Time' beginnt mit einem melodischen Motiv, das wie das erste Sonnenlicht am Morgen eintrifft und den Hörer sanft dazu drängt, aufzuwachen und die frische Luft einzuatmen. So wie das Sonnenlicht den Tag in Bewegung setzt, aktiviert der Groove den Track und sorgt für einen gleichmäßigen Puls, über den Sequenzen von Synthesizern kommen und gehen wie Wolken am Himmel.“