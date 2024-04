Auf Kassette, Vinyl, digital und zum Streamen: Billie Eilish

× Erweitern Foto: Universal Music

Expand Billie Eilish

Am 17.5. hat das Warten ihrer Fans endlich ein Ende! Die gefeierte Musikerin Billie Eilish veröffentlicht in wenigen Wochen, mitten im Wonnemonat Mai, ihr drittes Studioalbum: „HIT ME HARD AND SOFT“.

Ungewöhnlich ist neben dem Album-Veröffentlichungsformat Kassette (die junge Zielgruppe hat hoffentlich Eltern, die noch einen Kassettenrekorder haben) auch die Tatsache, dass es vorab keine Singles geben soll. Auf Social Media postete die von der LGBTIQ*-Community gefeierte Sängerin dazu unlängst: „Es ist so verrückt, das jetzt gerade zu schreiben. Ich bin nervös und aufgeregt. Ich mache keine Singles, ich möchte es euch allen auf einmal geben. {...} Finneas ** und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten {...}.“ Das Album solle am besten an einem Stück gehört werden, dann würde es seine volle Pracht entfalten und Hörende „hart und soft erwischen“. Seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Ocean Eyes“ 2015 sprengt die Künstlerin mit ihrer immer ungewöhnlichen, mal elektronischen, mal zerbrechlichen Musik die Genregrenzen, ließ und lässt sich nicht einordnen. Die einen Lieder lassen die queeren Klubs tanzen, andere Stücken lassen melancholisch sinnen. Die Musikerin aus Los Angeles ist zudem die jüngste Künstlerin, die einen offiziellen James-Bond-Titelsong, „No Time to Die“ (2021), geschrieben und aufgenommen hat. Für das Stück gab es 2022 (erstmals) einen Oscar, 2024 konnte Billie sich über ihren zweiten Goldjungen freuen: Ihr Lied „What Was I Made for?“ aus dem „Barbie“-Film gewann in der Kategorie „Best Original Song“. Mitte Mai erscheint ihr neues Album, wir freuen uns drauf. www.billieeilishstore.de

** Finneas O’Connell: Schauspieler, Produzent und Co-Songwriter seiner Schwester Billie Eilish, geboren 1997