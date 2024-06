„I Am: Céline Dion“ auf LP und CD

× Erweitern Foto: Sony Music Céline Dion Céline Marie Claudette Dion, am 30.3.1968 in Kanada geboren, war vor allem in den 1990ern und zur Jahrtausendwende eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt

Sorgenkind Céline Dion meldet sich mit der Dokumentation „I Am: Céline Dion“ auf amazon zurück. Und mit dem passenden Soundtrack dazu. Am 21. Juni soll es schon so weit sein.

Auf Doppel-LP und -CD soll „I Am: Céline Dion“ uns noch einmal die Klassiker der Sängerin genießen lassen, die gerade eine schwere Phase durchmacht. Zum einen gelang ihr seit 2013 kein wirklich großer Erfolg in Charts (außerhalb Kanadas) mehr, zum anderen leidet sie, und das ist viel schlimmer, am Stiff-Person-Syndrom, das Touren womöglich unmöglich macht. Wir wünschen an dieser Stelle alles Gute!

Der Film selbst sei ein „Liebesbrief an ihre Fans“ und ein „unverfälschter und ehrlicher Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit“. Ab dem 25. Juni ist der Film auf amazon prime zu sehen.

Hintergrundwissen: Los ging alles 1981, als sie ihre erste Platte veröffentlichte. Ein früher Höhepunkt der Karriere war ihre erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest („Ne partez pas sans moi“) 1988 in Dublin. 1992 kam dann der ganz große Durchbruch mit „Beauty and the Beast“ aus und für den Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“. Es folgten bis heute erfolgreiche Alben wie „Let’s Talk About Love“, „Taking Chances“, „Courage“ sowie „Falling into You“ und „Encore un soir“. Weltweite Charterfolge wie „Because You Loved Me“, „I'm Alive“, „Pour que tu m’aimes encore“, „My Heart Will Go On“, „Think Twice“ sowie „A New Day Has Come“ und „Immortality“ (mit den Bee Gees) sichern ihr einen Platz in der Musikgeschichte.

