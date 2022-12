Céline verschiebt wieder!

× Erweitern Foto: B. Purnell Céline Dion

Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf die Konzerte von Céline Dion 2023 gefreut haben. Diese werden verschoben – und zwar um ein ganzes Jahr!

„Da sich Céline Dion weiterhin von einem gesundheitlichen Problem erholen muss, hat die Sängerin heute bekannt gegeben, dass sie ihre zuletzt für Februar und März 2023 geplanten Konzerttermine in Deutschland um ein weiteres Jahr verlegen wird und die fünf Konzerte in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim nun im Frühjahr 2024 stattfinden werden“, so der/die Veranstalter*innen von Semmel Concerts via E-Mail an uns. „Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen deutschen Konzertdaten in 2024.“

Über die Sängerin: Céline Marie Claudette Dion, am 30.3.1968 in Kanada geboren, ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie ist die Stimme von Charterfolgen wie „I’m Alive“, „Pour que tu m’aimes encore“, „My Heart Will Go On“, „Loved Me Back to Life“, „Think Twice“ und „A New Day Has Come“ ... Los ging alles 1981, als sie ihre erste Platte veröffentlichte. Ein früher Höhepunkt der Karriere war ihre erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest („Ne partez pas sans moi“) 1988 in Dublin. 1992 kam dann der ganz große Durchbruch mit „Beauty and the Beast“ aus und für den Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“. Es folgten bis heute weltweit erfolgreiche Alben wie „Let’s Talk About Love“, „Taking Chances“, „Courage“ sowie „Falling into You“ und „Encore un soir“.

21.3.2024: Berlin, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 3.3.2023), 2.04.2024: Mannheim, SAP ARENA (verlegt vom 27.2.2023), www.semmel.de