Blame it on Sporty Spice

Zuletzt war Melanie C erfolgreich mit ihren Freundinnen als The Spice Girls und mit queeren Dragqueens auf Tour. Jetzt gibt es endlich neue Musik der Künstlerin.

Mel C, die schon während ihrer Zeit bei den Spice Girls ** Hits landen konnte („I Turn to You“, „Never Be the Same Again“ ...), und die mit „First Day of My Life“ sogar die Chartspitze erklommen hatte, überrascht beständig und besteht den Test der Zeit dank Hits wie „Rock Me“ und „The Moment You Believe“ bis heute. Jetzt hat Sporty Spice mit „Blame It On Me“ ein neues Lied am Start, unser Video des Tages!

** Über die Spice Girls

Diese – legendäre – Girlgroup wurde 1994 gegründet, zwei Jahre später gingen Emma Bunton, Melanie C, Victoria, Mel B und Geri mit der Single „Wannabe“ erfolgreich an den Start. Bis zur Trennung 2001 veröffentlichte die Band drei Alben, die alle mindestens zwei Nummer-eins-Hits (in UK) beinhalteten. „Spice Up Your Life“, „2 Become 1“, „Holler“, „Viva Forever“ oder auch „Who Do You Think You Are“ und „Say You'll Be There“, die Liste der Erfolge ist lang. 2007 gab es zum „Greatest Hits“-Album eine erfolgreiche Tour und auch in den Charts war Platz 2 drin. 2018 kamen sie erneut zurück (live). www.facebook.com/spicegirls