Die Seele baumeln lassen

Craig Armstrong

Bewiesen und erprobt, trotzdem nicht wirklich zu erklären, sanfte Pianoklänge, klassische Musik, entspannen sofort und bauen Aggressionen ab. Nicht ohne Grund werden diverse Bahnhöfe mit Klassik und Piano beschallt.

Anfang September erscheint mit „Nocturnes: Music for 2 Pianos“ von Craig Armstrong ein Album, das beim Hörer eine ähnliche Wirkung entfalten wird. Chill-out ohne Synthesizer oder Ausflüge in elektronische Gefilde, einfach Musik, die den Geist zur Ruhe kommen lässt.

„Meine Großmutter hatte eine Spieluhr, die mich als kleines Kind faszinierte. Ich kann mich noch an die Melodie erinnern. Also beschloss ich, eine Komposition zu schreiben, die mich an sie und die Atmosphäre ihres Hauses vor vielen Jahrzehnten erinnern sollte. Die Zartheit der Melodie erinnert mich daran, wie zerbrechlich wir sind und wie frühkindliche Erfahrungen uns ein Leben lang begleiten können“, so der Künstler über eines der Stücke auf dem Album, das Video gibt es unten. Der 1959 geborene schottischer Komponist arbeitete schon erfolgreich mit und für Größen wie Björk, Madonna, U2 und auch Massive Attack zusammen, 1997 erschien sein gefeierter Soundtrack zum Kinoerfolg „William Shakespeares Romeo + Julia“ mit Leonardo DiCaprio. www.craigarmstrongonline.com