EURODANCE: David Guetta live

Mit Hits wie „Flames“, „This One’s for You“ **, „When Love Takes Over“, „Titanium“, „Sexy Bitch“ und „Lovers on the Sun“ sowie pop-dancigen Alben erobert der bärtige DJ seit 2001 Charts und Klubs auf der ganzen Welt.

David Guetta mixte und produzierte Hits für unter anderem Rihanna, Céline Dion, Madonna, Sia und Nicki Minaj. Und jetzt am Samstag streamt Herr Guetta, aber nicht aus Langeweile, sondern, um Geld zu sammeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie: „United at Home – Fundraising Live from Miami“. Sehr lobenswert.

“My heart goes out to all those suffering from the global health pandemic and I hope that this livestream event will bring people together and help raise money for those in need.” David Guetta