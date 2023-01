Dolly Parton: Lied mit Cher

× Erweitern Fotos: Warner Music, @DollyParton

Foto: BLURB INC Dolly Parton und Cher 1978

Oha, das könnte ein Hit werden! Gerade verriet Country-Legende Dolly Parton in einem Interview, dass sie zusammen mit der queeren Ikone Cher an einem neuen Lied, einem Duett, arbeiten würde.

Das Lied soll eines von vielen Duetten auf ihrem kommenden Album „Rock Star“ sein, auf dem Dolly Parton, ta-dah!, Rock-Klassiker interpretiert. Aber nicht nur Cher, auch P!NK und Steve Perry sollen mit an Bord sein. Wir sind gespannt.

Über Dolly Parton: „Jolene“, „9 to 5“ und das ORIGINALE „I Will Always Love You“ – die Liste der Evergreens der Country-Blondine aus Tennessee ist lang. Der Qualität ihrer Musik tat auch ihre Verwandlung zu einer alterslosen Barbie keinen Abbruch. Dolly (geboren am 19. Januar 1946) ist eines der Vorbilder für Miley Cyrus und Seite an Seite mit Cher und Madonna eine unserer beständigen Vorkämpferinnen. „Ich mag vielleicht nicht so rein und pur sein wie frisch gefallener Schnee, aber ich bin ehrlich und authentisch bis ins Mark!“ Genau. dollyparton.com

Über Cher: Man verehrt sie weltweit, die am 20. Mai 1946 geborene Oscar-prämierte US-Schauspielerin und Sängerin von Charterfolgen wie „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „Take Me Home“, „I Got You Babe“, „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „I Found Someone“ und „Strong Enough“. linktr.ee/MoreCher