Ein neues Album im Sommer?

Foto: Facebook / theweeknd The Weeknd Zusammen mit The Weeknd landete die Künstlerin gerade ihren 64. Top-10-Hit in UK

Gerade noch sang, tanzte und provozierte Madonna weltweit in ausverkauften Hallen bei ihrer „Celebration“-Tour, schon in wenigen Monaten soll ein neues Album kommen, so die Gerüchteküche.

Zusammen mit The Weeknd landete die Künstlerin letzte Woche ihren 64. Top-10-Hit in UK: „Popular“. Der kanadische Sänger ist ein großer Fan und sagte noch letztes Jahr, gerne ihr neues Album produzieren zu wollen. Wir sind gespannt!

Foto: Warner Music Ihr letztes Album „Madame X“ erreichte Platz 1 in den USA

Madonna, sie wird dieses Jahr 66 Jahre alt, zeigt weiterhin, dass eine Künstler*innenseele nicht anders kann, als auf der Bühne zu stehen oder live Kunst zu machen. Schon seit 1982 landet die US-Sängerin Hit auf Hit: „Express Yourself“, „Like a Virgin“, „Holiday“, „La Isla Bonita“, „American Pie“, „Like a Prayer“, „Music“, „Vogue“ oder auch „Ghosttown“, „Justify My Love“, „Frozen“ und „Hung Up“.

Über The Weeknd: Der am 16. Februar 1990 geborene Abel Makkonen Tesfaye ist als The Weeknd weltweit ein Popstar. Zusammen mit den legendären Daft Punk aus Frankreich landete der Kanadier gleich zwei Klassiker, aber auch seine Solo-Scheiben erklimmen immerzu höchste Chartpositionen. Los ging alles 2013 mit dem Album „Kiss Land“, es folgten Erfolge wie „Beauty Behind the Madness“ und Hits wie „Starboy“, „The Hills“, „Call Out My Name“ und „Blinding Lights“. www.madonna.com