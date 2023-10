Großstadtlärm? Großstadt-Chill-out

×

Olaf Gretzmacher aka Tauon

Bei „Techno“ denken Hörende zuerst an die Band Kraftwerk, an Städte wie Detroit und Berlin, DJs und Künstler*innen wie WestBam und Miss Kittin, womöglich noch Giorgio Moroder, Frankfurt und die „Loveparade“. Aber an Stuttgart?

Das sollte allerdings getan werden! Denn schon in den 1990ern sorgten hier Projekte wie Intrance für Klub- und Charthits mit ordentlichem Wumms. „Te Quierro“ zum Beispiel oder auch „Vision of Love“. Und auch der Klassiker von Commander Tom „Are Am Eye?“ entstand nicht weit weg von der Schwabenmetropole. Brandneuen Techno gibt es natürlich auch, GMO und „Excited“ etwa.

Der Künstler dahinter ist Olaf Gretzmacher aka Tauon. Und unter diesem Künstlernamen veröffentlicht der seit über 20 Jahren erfolgreiche Producer am Freitag ein Album namens „City Life“ bei SINE. Das bringt dir den Klang der Stadt in dein Hirn, allerdings nicht die harte Seite, sondern das gechillte Stuttgart. Unsere Anspieltipps sind „Homeward“ („Der Titeltrack nimmt uns mit in das morgendliche Aufwachen - funktionieren, bevor man geistig ganz anwesend ist. Überall pulsiert schon das Leben, überall Geschäftigkeit, Hektik. Das Stadtleben gibt den Rhythmus vor.“), „Retreat“ („Deine Lieblingsorte rufen dich. Vielleicht in die Lieblingsecke setzen und ein Buch lesen? Vielleicht noch in den Garten und dem Vogelgezwitscher lauschen? Oder noch einen kleinen Spaziergang machen? Endlich Zeit für dich selbst. Willkommen in der Ruhe.“) und „City Life“(„Der Titeltrack nimmt uns mit in das morgendliche Aufwachen - funktionieren, bevor man geistig ganz anwesend ist. Überall pulsiert schon das Leben, überall Geschäftigkeit, Hektik. Das Stadtleben gibt den Rhythmus vor.“).