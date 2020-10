Ho! Ho! Ho, Dolly!

× Erweitern Dolly Parton Im Laufe ihrer Karriere hat Dolly Parton zehn „Grammy Awards“ und 49 Nominierungen erhalten

Dolly Parton Die CD erschien gerade, das Album auf Vinyl gibt es im November

Die Country-Sängerin Dolly Parton versüßt uns die kommende Adventszeit und verkitscht uns die Weihnachtstage mit einem neuen Album und einem Film auf NETFLIX.

„Ich habe mich in meiner ganzen Karriere noch nie so sehr auf ein Projekt gefreut wie auf mein Holly-Dolly-Weihnachtsalbum“, lässt Frau Parton schriftlich verlauten. „Ich singe mit einigen der größten Künstler aller Zeiten unsere Lieblingsklassiker zu Weihnachten sowie einigen neue, von mir selbst geschriebenen Lieder. Ich hoffe, wir alle haben dieses Jahr ein Holly-Dolly-Weihnachten!“

Mit auf dem Album „A Holly Dolly Christmas“ als Gastmusiker und Duettpartner vertreten sind unter anderem Michael Bublé, Billy Ray Cyrus und seine Tochter Miley Cyrus. Unsere Anspieltipps sind „Pretty Paper (feat. Willie Nelson)“, „Cuddle Up, Cozy Down Christmas (feat. Michael Bublé)“, „I Saw Mommy Kissing Santa Claus“ und „Comin' Home For Christmas“. In Sachen Kult ein liebenswertes Meisterwerk, das sich nahtlos einreiht in die Reihe der Weihnachtsalben von Boney M., Donna Summer, Gloria Gaynor und Mariah Carey.

Über Dolly Parton

„Jolene“, „9 to 5“ und das ORIGINALE „I Will Always Love You“ – die Liste der Hits der Country-Blondine aus Tennessee ist lang. Der Qualität ihrer Musik tat auch ihre Verwandlung zu einer alterslosen Barbie keinen Abbruch. Dolly (geboren am 19. Januar 1946) ist eines der Vorbilder für Miley Cyrus und Seite an Seite mit Cher und Madonna eine unserer beständigen Vorkämpferinnen. „Ich mag vielleicht nicht so rein und pur sein wie frisch gefallener Schnee, aber ich bin ehrlich und authentisch bis ins Mark!“ Genau.

