John Cale: „POPtical Illusion“

Der Musiker Jahrgang 1942 ist Gründungsmitglied der US-Avantgarde-Band The Velvet Underground und spielte dort schon mit dem legendären Lou Reed; im Juni erscheint sein neues Album.

Trotz des verspielten Titels enthält Cales zweites Album in etwas mehr als einem Jahr immer noch die gleichen starken Gefühle von heftiger und neugieriger Wut, die schon in Cales viel gelobtem Album „MERCY“ von 2023 vorhanden waren, „eine tief atmosphärische Sammlung über den herannahenden Untergang und die lebensrettende Kraft von Kunst und Gemeinschaft“ (Wall Street Journal). Er ist immer noch wütend, immer noch erzürnt über die mutwillige Zerstörung, die unkontrollierte Kapitalisten und reuelose Betrüger über die Wunder dieser Welt und die Güte der Menschen gebracht haben. Aber es handelt sich keineswegs um „MERCY II“ oder um eine Sammlung von Resten, denn in seiner mehr als sechs Jahrzehnte währenden Karriere war Cale nie ein Freund von Wiederholungen. Seine avantgardistische Begeisterung wechselte mit stolzer Unruhe zwischen ekstatischer Klassik und ungebundenem Rock, klassischem Songhandwerk und elektronischer Neuinterpretation hin und her. Und so verzichtet er auf „POPtical Illusion“ auf die illustre Besetzung, um sich größtenteils allein in die Labyrinthe von Synthesizern und Samples, Orgeln und Klavieren zu begeben, mit Worten, die für Cale eine Art brodelnde Hoffnung darstellen, ein weises Beharren darauf, dass Veränderung noch möglich ist. Produziert von Cale und seiner langjährigen künstlerischen Partnerin Nita Scott in seinem Studio in Los Angeles, ist „POPtical Illusion“ das Werk von jemandem, der versucht, sich der Zukunft zuzuwenden – genau so, wie Cale es immer getan hat. Wunderbar. www.john-cale.com