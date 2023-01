Katie Melua: neues Album, neue Tour

× Erweitern Foto: Mariam Sitchinava

Mit und ohne Producer WIlliam Orbit schmeichelt sich die am 16. September 1984 geborene Sängerin Katie Melua seit 2003 erfolgreich durchs Musikbusiness. Alles Gute zum 20. Jubiläum!

Georgiens bekannteste Künstlerin Katie Melua präsentiert ab April Stücke ihres neuen Albums „Love & Money“, darunter „Golden Record“ und sicherlich ihre Klassiker wie „If You Were a Sailboat“, „The Flood“ oder auch „Nine Million Bicycles“.

Ein großes Thema auf ihrem neuen, ihrem neunten Album sei Dankbarkeit. „Dankbarkeit für eine außergewöhnliche Karriere, aber auch das private Glück“; das Album „Love & Money“, das im Sommer 2022 in Peter Gabriels „Real World Studios“ in London aufgenommen wurde, erscheint am 24. März.

Besonders in Deutschland gibt die Singer-Songwriterin viele Konzerte, etwa am 15.4. in Hannover (Theater am Aegi), am 18.4. in der Frankfurter Jahrhunderthalle, am 19.4. in Hamburg (Laeiszhalle), am 20.4. in Berlin (Admiralspalast) und am 29.4. in der Münchner Isar Philharmonie. Alle Tourdaten findest du hier: katiemelua.com