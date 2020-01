Kesha ist zurück

× Erweitern kesha

Kesha Auch bare sehr hübsch: Kesha.

Ein Comeback, über das man sich freut!

Die Künstlerin, die uns Hits wie „Tik Tok“, „We R Who We R“, „Good Old Days“ (mit Macklemore), „Die Young“ und „Timber“ (mit Pitbull) brachte, hat viel durchgemacht. Jahrelange Prozesse mit der Plattenfirma und gegen ihren womöglich sexuell übergriffigen Ex-Produzenten.

Trotzdem ist Kesha bis heute ganz vorne mit dabei in der Musikwelt – als Sängerin, Autorin und Komponistin. Ihr neues Album „High Road“ ist ein Pop-Soul-Volltreffer! Unsere Anspieltipps sind „My Own Dance“, „Birthday Suit“ (erinnert etwas an Fergie (einst Sängerin der The Black Eyed Peas)) und „Raising Hell“ mit Big Freedia.

Willkommen zurück, Kesha!

Fun Fact: Auf dem Album ist auch ein queerer Spice-Girls-Witz versteckt.