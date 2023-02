Kommt zur Sache: TEEMO

× Erweitern Foto: Leon Hahn

Foto: Leon Hahn Auf TikTok hat er schon 12.000 Follower*innen

Ein 25 Jahre junger Musiker, der knackige queere Musik macht, selbstbewusst bisexuell und vor allem mit einem ordentlichen Schuss Rotzigkeit. Gerade präsentierte er sein neues Lied „Shut Up“.

R'n'B ist meist sehr heteronormativ präsentierte Musik, starke Frauen, die über Kerle motzen oder ihre Liebe verkünden (We LOVE Destiny's Child!), eingeölte Männer, die über Sex mit Frauen singen, Frauen, die sich im goldenen Bikini räkeln. Bei TEEMO ist das etwas anders.

Der der tätowierte Wahl-Berliner Newcomer flirtet in kernigen Worten seinen Traumkerl an. Textzeilen wie „Let’s make a move, ich hab’ keine Lust zu warten“ oder auch „Shut up get down, heute Abend sprechen Taten!“ sprechen Bände, oder? www.tiktok.com/@itsteemoofficial