Eine Überraschung zum Wochenende

× Erweitern Foto: Warner Music Orville Peck & Kylie Minogue & Diplo

Expand Foto: BMG Kylie Minogue Kylie Minogue macht ab und an Country, etwa 1997 „Cowboy Style“ (von ihrem Album „Impossible Princess“), 2018 gab es zudem ein weltweit erfolgreiches Country-Album: „Golden“

Neue Musik von Kylie Minogue! Die klingt aber einmal mehr anders, als wie wir es erwartet hätten. Gerade ist „Midnight Ride“ erschienen, eine Zusammenarbeit mit Orville Peck und Wesley Pentz aka Diplo.

Das gemeinsame Lied stammt vom kommenden Album „Stampede: Vol. 1“ von Orville Peck, einem angesagten – queeren – kanadischer Country-Sänger und Songwriter (geboren wurde er allerdings in Südafrika). Das energetische Pop-Country-Lied ist sehr tanzbar, überzeugt mit absolut eingängiger Melodie, einem dicken Schuss Country und besten Beats. Und ja, ein bisschen erinnert „Midnight Ride“ auch an The Boss Hoss oder Rednex. Aber das meinen wir nicht abwertend. www.instagram.com/orvillepeck

Mehr zum Thema Country findest du hier: www.maenner.media/kultur/musik/country-2024-dolly-rednex-beyonce, mehr zu Kylie Minogue (bei uns) hier: www.maenner.media/topics/kylie-minogue