Lady Gaga setzt zum Comeback an

× Erweitern Foto: B. Brecheisen / Universal Music Lady Gaga „Mother Monster“: Seit 2008 ist die Sängerin ein (Musik-)Superstar, auch als Schauspielerin feierte sie Erfolge

Foto: Universal Music Lady Gaga Gagas Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace of Base-Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan

Vor einigen Tagen deutete Lady Gaga mit Postings auf Social Media (etwa „Tik tok tik tok“) an, dass es neue Musik geben könnte. Womöglich schon diese Woche.

Nachdem ihr letztes Lied zusammen mit den Rolling Stones und Stevie Wonder („Sweet Sound of Heaven“) zum Überraschungsflop wurde, in Deutschland etwa kam es nur auf Platz 84, schickt sich Lady Gaga an, ihre Musikkarriere wieder anzuschieben.

Eine beeindruckende Karriere fürwahr, die die Sängerin seit 2008 trotz aller Höhen und Tiefen hingelegt hat. Trotz gesundheitlicher Probleme, nach einer zu groß angelegten Tour sogar finanzieller Probleme und musikalischen Misserfolgen wie „911“ und „G.U.Y.“, steht sie für emsit sehr erfolgreichen Pop-Dance, der die Tanzflächen füllt.

Hits wie „Bad Romance“, „Poker Face“, „Telephone (zusammen mit Beyoncé)“, „Just Dance“ und „Born This Way“ sind oft zitierte und immer noch populäre Klassiker geworden. Und mit „Shallow“ zusammen mit Bradley Cooper führte sie auch mit einer Rock-Ballade die Charts an. Das ist allerdings sechs Jahre her, seitdem kam außer „Stupid Love“ und einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ariana Grande namens „Rain on Me“ kein großer Wurf mehr dazu. Es ist also höchste Zeit! Kolleg*innen wie Kesha sind auch schon Feuer und Flamme auf Social Media, wenn Lady Gaga andeutet, dass neue Musik kommt („READY MOTHER🖤“, so ihr Kommentar). Eine Quellen sagen sogar, dass ein neues Album schon fertig sei ... Wir freuen uns (auch) drauf! www.ladygaga.com