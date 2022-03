Lebensfreude ist erlaubt – #GoodVibesOnly

Milk & Sugar: „Miami Sessions 2022“

Starke Stimmen und die richtigen Beats, an manchen Tagen braucht es in Sachen Musik eine ordentliche Portion höchster Energie aus den Boxen. Wir haben da zwei CDs für dich, die dir garantiert bessere Laune machen. Housiger Eskapismus tut der Seele gut.

Keinem ist gerade so richtig danach zu feiern. Zu erschreckend sind die Bilder, die jeden Tag auf einen einprasseln, das Leid, der Tod, der Krieg, der Nationalismus und immer noch die Corona-Pandemie mit ihren Kranken, Toten und Kollateralschäden. Da will man eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken. Und manchmal ist das auch genau das Richtige. Wobei: Strauße fraßen damals Steine vom Boden, um ihre Verdauung in Schwung zu bringen, es wurde nur falsch gedeutet. Und mit Musik MAL den Kopf in den Sand zu stecken, wird dein Seelenleben (vermutlich) wieder in Schwung bringen.

Unser Tipp ist das neuste Doppelalbum des bayrischen DJ-Duos Milk & Sugar: „Miami Sessions 2022“. 31 Lieder, darunter überarbeitete Klassiker wie „Drop The Pressure (Purple Disco Machine Remix)“ von Mylo Claptone oder auch Milk & Sugars „Let the Sun Shine (Milk & Sugar Re-Rub Extended Mix)“. Unsere Anspieltipps sind auf CD eins Wankelmut & Anna Leyne mit „Free At Last (Mousse T. Extended Mix)“ und die Todd Terry All Stars mit „Get Down (Kenny Dope Mix)“. Auf CD zwei legen wir dir Momo Khani & Meindel feat. StanLei mit „Lecture (Yescene Extended Remix)“ und Some & Different „Work It Out (Extended Mix)“ ans Herz.

31 Lieder, die dank positiver Botschaften, fetter Piano-Hooks und derber Bass Drums dafür sorgen werden, dass du auf andere Gedanken kommst. Und sei es nur bei der Hausarbeit, in der Corona-Quarantäne oder beim Chillen nach dem Gym, diese beiden Silberlinge tun dir gut. milkandsugar.de